Как работает банковская система Украины, - разъяснение НБУ

Национальный банк и банковская система Украины продолжают работать. Банки продолжают обеспечивать работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения, сообщает РБК-Украина.

Как отметили в НБУ, банки также по возможности постепенно подкрепляют банкоматы наличными.

"Национальный банк, со своей стороны, подкрепляет наличными кассы банков и их ликвидность. Временные лимиты на снятие наличных в размере 100 тыс. гривен в день позволяют полностью закрыть первоочередные потребности" , - говорится в сообщении.

Безналичные расчеты в дальнейшем осуществляются без ограничений, добавили в НБУ.

Как сообщалось, 24 февраля Национальный банк принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

Кроме того, НБУ ввел мораторий на проведение трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ).