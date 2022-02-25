Глава Сумской ОГА: Конотоп восстанавливается после атаки

Конотопский городской глава Артем Семенихин передал хозяйственное управление городом своей заместительнице Людмиле Игнатенко, а сам стал в ряды терробороны. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий у себя в Facebook﻿.

По оперативной информации председателя, по состоянию на 11.00 в г. Конотоп, отсутствует электроэнергия в районе Загребелля, работают аварийные бригады.

"На отдельных улицах нет интернета, его тоже восстанавливают. Конотопский хлебозавод работает. Ближайшая партия хлеба, которая будет выпечена, появится в 14.00. Коммунальные службы работают, в том числе над восстановлением поврежденных домов. Тепло- и водоснабжение работают бесперебойно", – написал Живицкий.

Также он добавил, что мэр Артем Семенихин призвал всех, кто может держать оружие, брать его и становиться в ряды терробороны.