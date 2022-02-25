Спутниковый телефон или рация. Что лучше, если сотовая связь выйдет из строя

Какие средства и системы связи можно использовать в случае, если исчезнет сотовое покрытие и интернет-подключение – наиболее распространенные варианты, сообщает UBR.

В случае возникновения экстремальных ситуаций коммерческие сотовые сети не всегда могут справиться с резко возрастающей нагрузкой, поэтому целесообразно рассмотреть альтернативные способы связи.

Однако нужно принять во внимание, что в зоне боевых действий и на прилегающих территориях могут использоваться средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они могут не только "глушить" сигнал, но и вообще заблокировать коммуникацию даже альтернативных средств связи.

Радиостанции – связь на небольшие расстояния

Об элементах связи в случае возникновения критических ситуаций UBR.ua рассказал нардеп, глава подкомитета цифровой и смарт-инфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко.

Он рассказал, что связь делится на локальную и территориально распределенную.

В первом случае – это когда можно взаимодействовать с другим корреспондентом с помощью автомобильной или переносной радиостанции. Дальность такой связи зависит от используемых радиочастот, от местности: в городе – от 300 м, до 2 км – для портативной, и 3-10 км – для автомобильной радиостанции. Такое покрытие доступно без ретранслятора, подчеркнул Федиенко.

Покрытие можно значительно увеличить, если использовать ретранслятор, установив его в центральной точке взаимодействия корреспондентов. В Киеве и области уже есть такие системы, и это "достаточно дорогое удовольствие", констатировал нардеп.

По его словам, на столицу достаточно от одного до трех ретрансляторов, они способны проработать на резервном электропитании четыре-пять дней – пока аккумуляторы не разрядятся или топливо в дизель-генераторах не закончится.

Любая радиостанция стоимостью от $50-80 – если речь идет об аналоговом стандарте – может более-менее обеспечить нормальную коммуникацию.

Наиболее популярны устройства от Baofeng или Motorola, в зависимости от технологий цены за одну радиостанцию могут достигать $300 и выше – эти уже используют цифровые стандарты связи. Основное отличие цифрового стандарта от аналогового – защита от прослушивания, подчеркнул Александр Федиенко.

Он посоветовал сотовым операторам оснастить свои ремонтные бригады средствами связи, независимыми от мобильной сети.

"Во всех развитых странах практически все службы используют радиостанции, а не мобильные телефоны, как привыкли у нас", – отметил он.

В то же время нардеп раскритиковал Bluetooth-приложения.

"Это, условно говоря, коммуникация в пределах "комната-комната", и она значительно проигрывает в сравнении с мобильными или портативными радиостанциями", – подчеркнул он.

Например, чтобы переписываться с помощью Bluetooth между первым и девятым этажом, на каждом должны быть похожие устройства с такими же приложениями.

Это когда вообще не работает мобильная связь и совсем нет хоть какого-то интернета. Потому что если есть любой доступ во всемирную сеть – и у твоего корреспондента тоже есть интернет – тогда можно пользоваться мессенджерами.

"Кто в случае чего будет там сидеть в строении? Все разбегутся, никого там не будет… Даже не нужно это пропагандировать, потому что на это люди "ведутся", меня даже депутаты об этой глупости спрашивают иногда", – подчеркнул Федиенко.

Спутниковые телефоны – связь везде

"Саттранс-Украина" занимается спутниковыми системами связи Thuraya, Iridium Inmarsat, работающих в масштабах всей планеты. Учредитель компании Максим Безбородов рассказал UBR.ua, что интерес к этим системам связи за последние несколько месяцев резко вырос.

"Спрос сейчас аномально высокий", – подчеркнул он, отметив, что одной из причин данной тенденции стало накопление войск РФ на границах с Украиной.

Вторая причина – январские протесты в Казахстане, и когда РФ вводила в эту страну свои войска, то местные системы связи были отключены – там была "информационная блокада", никто не мог ничего сообщить.

"Конечно, украинцы сделали из этого вывод в том плане, что нужны альтернативные виды связи", – констатировал Максим Безбородов.

Стоимость приобретения спутникового телефона Thuraya XT-Lite составляет порядка $1 тыс. – в эту сумму входит 90 минут предоплаченного трафика на год. Системы Iridium более дорогие – около $3 тыс. (700-800 минут/год).

Устройства, подключаемые к спутникам Inmarsat, чаще используются для интернет-доступа, наиболее популярна модель Cobham Explorer 300 (от $3 тыс.), но трафик очень дорогой – примерно $7 за минуту подключения на скорости 64 Кбит/с.

То есть про использование стриминга или просмотр YouTube-канала в данном случае говорить не приходится – слишком медленно и дорого, отметил Максим Безбородов. При предоплаченной форме подключения после использования включенного в пакет трафика нужно купить ваучер пополнения, в среднем минута звонка стоит $1-1,2.

По его прогнозам, интерес к спутниковым системам связи продлится недолго, "аномальный всплеск так же аномально и упадет".