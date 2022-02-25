Укрпошта возобновляет работу части отделений и прекращает сотрудничество с РФ

Укрпошта приняла решение возобновить работу части отделений 25 февраля там, где это безопасно, и прекращает сотрудничество с Почтами России и Беларуси.﻿ Об этом написал в Facebook глава правления Игорь Смелянский, сообщает Новое время.

"Прежде всего, работа отделений в ограниченном режиме будет сосредоточена на обеспечении обслуживания наиболее уязвимых слоев населения пенсионными выплатами и товарами бытового потребления, а также можно будет получить свои посылки" , — говорится в сообщении.

По привычному графику работают большинство отделений в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Частично работают отделения в Запорожской, Донецкой, Житомирской, Полтавской и Харьковской областях.

Не будут работать до стабилизации ситуации отделения в Киевской, Луганской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

"Также сообщаем, что Укрпошта прекратила почтовое сотрудничество с Почтой России и Беларуси. Посылки и переводы в эти страны не принимаются. Те посылки, которые были приняты до 24 февраля, будут возвращены владельцам с оплатой, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать" , — добавил он.

В Новой Поште также отмечали, что продолжают работать там, где это возможно. Из-за ситуации на дорогах возможны задержки отправлений. Отправка посылок в Донецкую и Луганскую область полностью заблокирована.