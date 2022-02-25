Киевский городской центр крови будет работать круглосуточно
С сегодняшнего дня, с 25 февраля, Киевский городской центр крови переходит на круглосуточный режим работы. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.
Ежедневно с 8.00 до 18.00 будут работать пункты приема доноров, а в ночную смену специалисты будут перерабатывать кровь и ее компоненты.
Такое решение было принято для обеспечения поддержания достаточного запаса крови и бесперебойного обеспечения лечебных учреждений.
В связи с переходом на круглосуточный режим работы, будут работать 2 пункта забора по адресам: ул. Максима Берлинского, 12 (с 8:00 до 18:00) и Петра Запорожца, 26 (с 8:00 до 18:00).
Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 093-158-47-55 (Петра Запорожца, 26); 093-199-34-16 (Берлинского, 12).
Справка: стать донором может быть любой дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет, прошедший соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения Украины.
Перед дачей крови или ее компонентов донор должен соблюдать определенные правила:
- за 72 часа не следует принимать лекарства, разжижающие кровь (аспирин, анальгин);
- за 48 часов нельзя употреблять алкогольные напитки;
- за 2 часа до донации воздержаться от курения;
- перед забором крови следует принимать легкую пищу (воздержаться от употребления жареного, острого, соленого, копченого, исключить из рациона бананы, яйца, молочные продукты и масло).