Российский музыкант и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич обратился к россиянам, напомнив, что они стреляют в своих друзей, знакомых или родственников, сообщает Новое время.

Андрей Макаревич записал видеообращение к россиянам:

«Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, хотя бы один, либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите сумасшествие немедленно. Всеми силами».

Музыкант трижды обращался к россиянам еще до начала вторжения России в Украину, которое произошло на рассвете 24 февраля. Он призывал не допустить войны.