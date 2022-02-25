Минобороны призвало блокировать российскую технику на улицах городов

Министерство обороны Украины обратилось к гражданам с призывом блокировать российскую технику на улицах городов, но не во время ведения боевых действий.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в Facebook.

"Если вы видите российских военных и российскую технику на улицах своих городов и улиц – блокируйте их передвижение собственными силами. Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте российских оккупантов на камеры своих телефонов. Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им здесь будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, а оккупанты на чужой земле" , – говорится в сообщении.

В то же время, в ведомстве предупредили, что не стоит приближаться к местам, где украинские военные ведут боевые действия, чтобы не препятствовать ВСУ.