Зеленский призвал президента РФ сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу переговоров. Об этом он сказал в очередном видеообращении в пятницу, 25 февраля, сообщает Корреспондент.

"Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы", - сказал он.

"Второй день наши города подвергаются ракетно-бомбовым ударам, авианалётам, танковым колоннам — Европа уже это видела во время Второй Мировой войны и про что говорила "Ніколи.Знову!", но это знову є. Мы не вполне что вы собираетесь с этим делать и как собираетесь себя защищать, когда так медленно помогаете Украине", - отметил президент.

"Вы ввели санкции против банков, но российская армия продолжает атаковать. Еще можно остановить агрессию. Надо действовать без промедления. Люди, выходите на площади городов и требуйте окончания войны", - призывает Зеленский.

Он считает, что Европа имеет достаточно сил, чтобы остановить агрессию.

"Аннулирование виз для россиян, отключение от Swift, полная изоляция России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба. Сегодня всё это должно быть на столе, поскольку речь идёт об угрозе всей Европе", - заявил Зеленский.

Также он призвал Путина сесть за стол переговоров, чтобы прекратить гибель людей.

"По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - предложил Зеленский.

Кроме того, он призвал добровольцев со всего мира ехать в Украину и защищать Европу.