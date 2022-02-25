"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Львова к польской границе

Укрзалізниця назначила дополнительные поезда сообщением Львов — Госграница (Медика) — Львов, которые будут курсировать каждый день, до отмены, сообщает Новое время.

Железнодорожники используют пригородный подвижной состав.

Поезд № 7601 Львов — Госграница (Медика) отправляется из Львова в 19:55 и прибывает на конечную станцию в 22:29.

Поезд № 7602 Медика (Госграница) — Львов отправляется из ст. Медика в 01:11 и прибывает во Львов в 03:45.

Поезд № 7603 Львов — Госграница (Медика) отправляется из Львова в 00:40 и прибывает на конечную станцию в 03:14.

Поезд № 7604 Медика (Госграница) — Львов отправляется из ст. Медика в 06:00 и прибывает во Львов в 08:34.

Поезд № 7605 Львов — Госграница (Медика) отправляется из Львова в 05:27 и прибывает на конечную станцию в 08:01.

Поезд № 7606 Медика (Госграница) — Львов отправляется из ст. Медика в 10:41 и прибывает во Львов в 13:15.

Поезда отправляются и прибывают на Главный ж/д вокзал Львова. Более подробную информацию об отправлении поездов можно получить в справочном бюро вокзала по телефону 032 226−20−68; 226−15−95, а также примерно за час до времени отправки и по объявлениям через громкоговорители.

В УЗ сообщили, что Центральный железнодорожный вокзал в Киеве остается под контролем Украины. На объекте находятся сотрудники Национальной полиции.

До 14:00 УЗ отправит эвакуационный рейс из Запорожья. Пассажиров просят в ходе движения поезда не публиковать геолокацию и графиковые детали.