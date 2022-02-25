В Россию прекратили поставки автомобилей

Производители отказываются отгружать транспорт из-за войны с Украиной и обвала рубля, сообщает Корреспондент.

В России может усугубится дефицит автомобилей. Автопроизводители массово отказываются от поставок машин из-за войны с Украиной и обвала национальной валюты - рубля.

О таких мерах объявили сразу несколько крупных иностранных компаний, которые приостановили отгрузку транспорта в российские дилерские центры.

Срединих Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda иJaguar Land Rover. До автосалонов доедут лишь те автомобили, которые успели пройти таможню и запланированные к отгрузке.

Audi остановил поставки сразу с началом российской агрессии с 24 февраля. О приостановке поставок своим дилерам уже сообщил и американский General Motors, который продает в России машины Chevrolet, и компания Jaguar Land Rover.

В ближайшее время аналогичные письма планируют отправить и в Volkswagen. Кроме своих машин компания прекратит поставку и подконтрольных марок Skoda и Porsche.

По самым скромным подсчетам это может стоить российскому рынку около 40 тысяч автомобилей, что еще больше усугубит уже существующий дефицит. Сколько будет длиться запрет, пока что не сообщается.