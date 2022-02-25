В ВСУ рассказали, как просто отличить врага

После вторжения российских войск в Украину в ВСУ рассказали, как отличить врага по его языку. Особенно это актуально после вторжения в города Украины, в частности Киев, диверсионно-разведывательных групп врага, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

В ведомстве предупредили, что украинские военнослужащие общаются только на украинском, пусть и не идеальном.

"Украинские военные общаются исключительно на украинском, чтобы выявлять и отличать врага" , - сообщили в ВСУ.

Вооруженные силы просят распространить эту информацию.