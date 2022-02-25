Германия не намерена отказываться от авто с ДВС

Германия говорит "нет" предложению Еврокомиссии прекратить продажи новых дизельных и бензиновых автомобилей с середины следующего десятилетия. Мнение страны было выражено министром транспорта Фолькера Виссинга, который недавно выступил во время неформальной встречи с министрами других европейских стран под Парижем, сообщает Обозреватель.

"Мы хотим разрешить двигатели внутреннего сгорания даже после 2035 года", — сказал он.

Однако есть одна очень важная деталь: Германия разрешит продажу новых автомобилей с ДВС "только в том случае, если они смогут работать исключительно на синтетическом топливе".

Синтетическое топливо потенциально совместимо с традиционными двигателями и позволит им оставаться на дорогах в ближайшие годы, но выбрасывать меньше вредных выбросы. Поэтому немецкий министр уверен, что существует "решение, позволяющее гарантировать, что автомобили не будут заправляться топливом, полученным из ископаемого топлива".

По словам Фолкера Виссинга, "мы не можем полагаться только на электрическую или водородную мобильность в будущем" и "нам нужно оставаться технологически нейтральными". Также следует учитывать, что на сегодняшний день "у нас не хватает электромобилей, поэтому нам необходимо масштабировать их доступность".

Идея "промежуточного" решения для достижения полной декарбонизации, похоже, перекликается со словами итальянского министра экологического перехода Роберто Чинголани. Недавно он заявил, что будущее автомобиля "не может быть только полностью электрическим" и что вместо этого мы можем сосредоточиться на "поколении ультрасовременных гибридов, даже с ограниченными характеристиками", чтобы сократить выбросы CO2.