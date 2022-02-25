Отключение РФ от SWIFT еще возможно – французский министр

Несмотря на то, что США и ЕС не стали включать в свои санкционные пакеты отключение от SWIFT, они еще могут вернуться к этому вопросу, сообщает Экономическая правда.

Санкции также будут нацелены, в частности, на энергетический и транспортный сектор России и направлены на то, чтобы задушить ее торговлю и производство посредством экспортного контроля.

При этом, как утверждает министр финансов Германии Кристиан Линднер, в дополнение к согласованным "рассматриваются все варианты".