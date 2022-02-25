Goldman прогнозирует нефть до $125 за баррель

Инвестиционный банк Goldman Sachs готов повысить свой прогноз цен на нефть, если соглашение с Ираном по ядерной сделке сорвется. Нефть может вырасти до $125/барр., если на фоне опасений по поводу перебоев в поставках из России и Ирана потребуется разрушить спрос для балансировки рынка, сообщает Enkorr.

Неопределенность относительно возможных санкций к РФ начинает создавать угрозу перебоев в поставках ряда сырьевых товаров, хотя продолжительные сбои маловероятны. Санкции в отношении РФ оказывают минимальное влияние на поставки нефти, из-за закрытия украинских портов и железных дорог сокращается экспорт сельскохозяйственной продукции и металлов, написали в обзоре от 24 февраля аналитики банка, в том числе Джеффри Карри и Дамьен Курвален.

Аналитики Goldman заявили, что могут пересмотреть свой 3-месячный прогноз цен на нефть Brent до $125/барр., если сделка с Ираном сорвется и страна останется под санкциями, пишет портал elitetrader.