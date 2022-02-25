Сумская ОГА: в Ахтырке российские войска обстреляли детсад, тяжело ранены дети

В Ахтырке (Сумская область) российские войска обстреляли жилой массив, бомбоубежище, детский сад, тяжело ранены дети. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Был обстрел "ураганами" в Ахтырке, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Число раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети. Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня", - написал он в Facebook﻿.