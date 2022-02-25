Премьер Грузии: санкций против РФ не будет

Грузия не присоединится к санкциям против России. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, пишет Екатерина Пулатова, УНИАН.

Страна не присоединится к западным санкциям против РФ – ни экономическим, ни финансовым.

"Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается принимать участия в финансовых и в экономических санкциях, поскольку, повторяю, это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению. Я, как глава правительства ... буду руководствоваться только интересами нашей страны", – заявил Гарибашвили.

Лидеры Европейского Союза в четверг договорились ввести новые экономические санкции против России, присоединившись к США и Великобритании.