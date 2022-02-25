Поступления от таможни продолжают поступать в госбюджет
Государственная таможенная служба полностью выполняет свои обязательства и обеспечила только на протяжении 25 февраля 769 миллиона гривень поступлений в госбюджет, пишет пресс-служба ведомства, сообщает Экономическая правда.
"На протяжении 25 февраля в государственный бюджет поступления в размере 769 млн грн. С 1 февраля было перечислено 39,6 млрд грн", - написала Гостаможенная служба.
Февральский план бюджетных поступлений перевыполнен почти на 3 млрд грн, уточнили в ведомстве.