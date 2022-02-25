Таможня задержала российские грузовики и передала ВСУ

В зоне Черновицкой таможни задержали грузовые транспортные средства с грузом отправителем или получателем которых являются страны агрессоры — Республика Беларусь и Российская Федерация, сообщает Новое время.

В грузовиках были свежие кабачки, евро вагонка, сантехника, фанера, шины для транспортных средств, аккумуляторы к автомобилям.

Товары и транспортные средства будут переданы вооруженным силам Украины, Государственной пограничной службе Украины и Национальной гвардии Украины, говорится в сообщении.