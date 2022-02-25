Горсовет: в Одессе обозначили красными крестами медучреждения

В Одессе крыши домов, где располагаются больницы и другие медпункты, обозначили большими красными крестами на белом фоне, чтобы их не обстреливали, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Одесского горсовета.

Знак "красный крест на белом фоне" является международным символом, говорящим о том, что внутри сооружения находятся больные и раненые. По общепризнанным мировым сообществом принципам, во время вооруженных конфликтов он означает нейтральность и используется для защиты раненых и больных военнослужащих, а также заботящихся о них.