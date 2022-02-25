ОГА: российские войска целенаправленно обстреливают жилые районы Харькова
Российские войска целенаправленно обстреливают жилые районы Харькова, заявил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов в Telegram.
"К сожалению, российские войска цинично обстреливают жилые районы. Россия наносит атаки по позициям наших военных, в то же время целенаправленно атакует жилые дома, которые стоят далеко позади наших позиций", — написал он.
Для примера он назвал район "Пятихатки".
"Например, у нас в Харькове есть район "Пятихатки", сильно пострадавший от обстрелов, поселок Лесное, район Салтовки — это один из крупнейших жилых массивов города Харькова. Возникали пожары, которые силами областного управления ГСЧС ликвидировали", — добавил он.