Акции североамериканских урановых компаний резко подорожали

В четверг шведская государственная компания Vattenfall заявила, что решила прекратить запланированные поставки ядерного топлива из России и не размещать новые заказы до дальнейшего уведомления, сообщает ПроФинанс.

Акции Cameco на Фондовой бирже Торонто интервалами 1 день

В четверг акции компаний уранового сектора получили неожиданный импульс к росту, когда шведская государственная компания Vattenfall объявила о прекращении любых поставок ядерного топлива из России для своих атомных электростанций после вторжения России на территорию Украину. В четверг компания заявила, что решила прекратить запланированные поставки и не размещать новые заказы у России до дальнейшего уведомления. Vattenfall добавила, что это не повлияет на работу ее атомных электростанций, поскольку проводимая компанией стратегия закупок заключается в том, чтобы иметь несколько поставщиков из разных стран.

Из пресс-релиза Vattenfall:

«Мы глубоко обеспокоены серьезной ситуацией с безопасностью в Европе и вторжением России на территорию Украины. Поэтому мы решили, что никаких запланированных поставок из России на наши атомные электростанции не будет до особого распоряжения. Мы также не будем размещать новые заказы у России на поставки для наших атомных электростанций до особого распоряжения. Наша стратегия закупок основана на наличии нескольких поставщиков из разных стран, чтобы гарантировать нашу независимость и безопасность поставок на наши атомные электростанции. Исходя из этого, у нас также есть планы по устранению возможных нарушений в поставках. Таким образом, эти решения не повлияют на работу наших атомных электростанций».

Vattenfall вырабатывает электроэнергию из различных источников, включая гидроэнергетику, атомную энергию, ископаемое топливо и ветер, но стремится постепенно отказаться от традиционных энергоносителей и увеличить долю возобновляемых источников энергии. В 2021 году на долю атомной энергии приходилось 40,4 ТВт-ч из общего объема производства компании в 111,3 ТВт-ч, а на ветровую энергию приходилось 11,1 ТВт-ч. Согласно веб-сайту компании, в 2020 году на атомную энергию приходилось около 30% производства электроэнергии в Швеции.

Эта новость привела к стремительному росту акций североамериканских уранодобывающих компаний: по итогам торгов в четверг бумаги Cameco прибавили 9%, а объем торгов вдвое превысил средний показатель за 20 дней. Акции Energy Fuels подорожали почти на 11%, в то время как другие бенефициары указанного выше события — NexGen Energy и Uranium Energy — выросли на 9,8% и + 9,4% соответственно.