Кличко: Киев вступил в фазу обороны

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что украинская столица вступила в фазу обороны. Такое заявление он сделал во время брифинга.

"Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах раздаются выстрелы и взрывы, которые вы слышите. Украинские военные уничтожают диверсионные группы россиян. Некоторые диверсионные группы, к сожалению, уже проникли в столицу, и враг хочет поставить на колено столицу и уничтожить нас с вами. Все, кто может защищать город, должны присоединиться и помогать нашим воинам" , - сказал Кличко.

Также он призвал киевлян не покидать свои дома, чтобы не подвергаться опасности.