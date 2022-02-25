Мининфраструктуры: Все дороги будут восстановлены, а мосты отстроены

Министерство инфраструктуры Украины находится на постоянном контакте с западными коллегами и работает над тем, чтобы Украина получила необходимую помощь﻿. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Деловая столица.

"Сегодня говорил о важности обеспечения устойчивого логистического сообщения между Украиной и нашими партнерами из НАТО. В частности, уже провел первый разговор с Государственным секретарем по транспорту Великобритании Грантом Шаппсом" , — рассказал Александр Кубраков.

Он отметил, что Мининфраструктуры передает коллегам конкретный перечень потребностей украинской стороны для надежного и эффективного сопротивления российским оккупантам. В первую очередь речь идет о горючем, а также о гуманитарной и военной помощи.

"Мы фиксируем все потери, которые несет инфраструктура Украины из-за военного вторжения России. Все дороги будут восстановлены, а мосты — отстроены" , — отметил Александр Кубраков.

Напомним, в Мининфраструктуры был опубликован список официальных ресурсов для получения информации.