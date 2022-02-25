МВД: в Киев заходит украинская военная техника для обороны столицы
В Киев заходит украинская военная техника для обороны города. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
"Сейчас в Киев заходит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", - сказал он.
Он обратился к киевлянам с просьбой не снимать и не выкладывать информацию о передвижении техники.
Денисенко также напомнил о чат-боте МВД, куда можно отправить фото меток, которые оставляет вражеская армия. Адрес бота - @ukraine_avanger_bot.