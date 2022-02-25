Китай временно отказался от закупок нефти у РФ

Импортеры нефти в Китае решили ненадолго отказаться от новых закупок морских партий российской нефти из-за потенциального влияния украинского кризиса на доставку, сообщает Enkorr.

Постоянные покупатели сырья, загружаемого в портах Дальнего Востока, заявили, что приостановят закупки, пока ситуация с финансированием и оплатой грузов не станет более ясной. Кроме того, стоимость за перевозку нефти из Черного моря выросла в три раза, поскольку грузоотправители начали избегать этого региона по соображениям безопасности, пишет Bloomberg.

Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. Представители нефтеперерабатывающей отрасли КНР заявили, что надеются на прояснение ситуации в ближайшие дни. Компании не хотят оказаться в положении, когда у них не будет выбора кроме как заплатить гораздо больше за доставку груза или запутаться в платежных проблемах.

Санкции США не коснулись российского экспорта энергоносителей, но некоторые европейские банки, такие как нидерландские ING Groep NV и Rabobank, начали вводить ограничения на финансирование торговли товарами, связанными с двумя странами. Другие финансовые учреждения ограничили выдачу аккредитивов на грузы из России. Тем не менее доступ страны к международной платежной системе SWIFT не запретили, поэтому расчеты в долларах и евро за российский товар могут продолжаться.

По данным азиатских трейдеров, в начале февраля китайские покупатели активно приобретали российскую нефть марок ESPO и Sokol, а также забирали грузы нефти марки Urals, которая загружается в Черном море.

Поставки нефти марки ESPO в Китай в январе выросли до рекордного уровня в 818 тысяч баррелей в день. В феврале этот показатель снизится до 529 тысяч, прогнозируют в аналитической компании Kpler. В марте в Китай прибудет не менее 86 тысяч баррелей нефти марки Urals, что станет самым большим показателем с июня 2020 г.