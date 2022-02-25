В Одессе горит мореходное судно под флагом Панамы

В морпорту "Южный" (Одесская область) горит судно NAMURA QUEEN (осуществляет мореходную деятельность под флагом Панамы) после попадания ракеты, сообщает Интерфакс-Украина.

"По информации диспетчеров порта "Южный", на якорной стоянке №358 зафиксировано попадание ракеты в кормовую часть судна NAMURA QUEEN", - сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, возле судна повреждена винторулевая группа, начался пожар.

На место происшествия вызван пожарный буксир.