Сергей Притула по-русски обратился к российским звездам, работавшим в Украине
Украинский активист, волонтер и ведущий Сергей Притула опубликовал видео, на котором обратился к российским общественным лицам и звездам шоубизнеса, сообщает Новое время.
В Instagram он поделился видео, на котором, несмотря на свою позицию, говорил по-русски. В ролике он обратился к своим коллегам из РФ, с которыми раньше работал в рамках украинских проектов.
«Всем привет, меня зовут Сергей Притула, я украинский телеведущий и волонтер. Это видео я записываю не для своих подписчиков и не для тех людей, которые смотрели меня по телевизору в Украине в моей прежней жизни. Это видео я записываю для тех русских звезд телевидения и шоубизнеса, с которыми я не единожды пересекался на съемочных площадках. С кем-то пересекался во времена Comedy Club, с кем-то на съемочной площадке Нового канала. Вы все, приезжая сюда, рассказывали, как вы любите Украину, как вы любите украинцев, как вы любите украинский язык. И вы все очень неплохо здесь зарабатывали деньги. Сейчас так получилось, что ваша страна убивает наших граждан. И сейчас именно то время, когда надо вынуть язык из жопы и начать что-то делать. Потому что если вы только будете писать в своих Instagram и Facebook как вам стыдно и больно, от этого ничего не измениться. Свой стыд и свою боль оставьте при себе. Нам сейчас нужны ваши действия, потому что бездействие сейчас будет равно соучаствию. И если вы не будете ничего делать, то на ваших руках будет не только кровь украинцев, но и кровь ваших русских парней, которых мы сейчас убиваем в Украине. Блокируйте военные части, выходите на улицы, выводите туда своих сторонников, людей, которые на вас ориентируются! Вы же звезды и лидеры общественного мнения! Или… заткнитесь», — гнівно висловився Притула.