Сергей Притула по-русски обратился к российским звездам, работавшим в Украине

Украинский активист, волонтер и ведущий Сергей Притула опубликовал видео, на котором обратился к российским общественным лицам и звездам шоубизнеса, сообщает Новое время.

В Instagram он поделился видео, на котором, несмотря на свою позицию, говорил по-русски. В ролике он обратился к своим коллегам из РФ, с которыми раньше работал в рамках украинских проектов.