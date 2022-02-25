Минприроды: захват ЧАЭС грозит миру ядерной катастрофой

Захват российскими оккупантами зоны отчуждения ЧАЭС грозит ядерной катастрофой для всего мира, заявило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня весь мир оказался перед новой страшной угрозой ядерной опасности: российские вооруженные группирования захватили все объекты Чернобыльской АЭС. В хранилищах отработавшего ядерного топлива ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2 находится свыше 22000 отработанных тепловыделяющих сборок реактора. В ужасных руках агрессора это значительное количество плутония-239 может стать ядерной бомбой, которая превратит тысячи гектаров в мертвую безжизненную пустыню" , – указано в заявлении Минприроды.﻿

Согласно заявлению, последствиями захвата оккупационными войсками ЧАЭС станет разрушение инфраструктуры и объектов, защищающих Европу и мир от последствий Чернобыльской катастрофы.

"Гуманитарные и экологические последствия такой катастрофы не будут иметь границ, не будут иметь отношения к НАТО и ЕС, они будут иметь ужасные последствия для людей. Только вместе мы заставим агрессора заплатить самую высокую цену за преступления в ЧАЭС, которые он намерен осуществить против Украины и мира!" , – заявило министерство.

Как сообщалось, 24 февраля вечером Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об утрате контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в результате военного нападения.

Согласно сообщению ГИЯРУ, в результате нападения все объекты ГСП ЧАЭС, находящиеся в зоне отчуждения, а именно хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2), новый безопасный конфайнмент объекта "Укрытие" и блоки №№ 1,2,3 ЧАЭС были взяты под контроль вооруженными силами без опознавательных знаков.

"Атомные электростанции, другие ядерные и радиационные объекты Украины являются объектами мирного использования ядерной энергии, они не рассчитаны на ведение военных действий и не должны подвергаться нападению в соответствии со статьей 56 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов" , – подчеркнули при этом в регуляторе.

Позже Минприроды сообщило, что показатели мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения ЧАЭС в 2-15,8 раз превышают среднегодовые в зависимости от объекта.

Со своей стороны, ГИЯРУ объяснила превышение контрольных уровней дозы гамма-излучения в зоне отчуждения ЧАЭС нарушением верхнего слоя грунта вследствие большого количества тяжелой военной техники.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина также заявила, что действия России по захвату ЧАЭС прямо нарушают статью 56 Дополнительного протокола 1977 года к Женевским конвенциям

"АЭС и другие объекты поблизости, даже военные, не должны подвергаться нападению – это может привести к высвобождению опасных сил и дальнейшим тяжелым потерям" , – написала она в твиттере 25 февраля.

В этот же день Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам мира с просьбой закрыть небо над Киевом и зоной отчуждения ЧАЭС.