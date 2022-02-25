Песков: РФ готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию
Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.
"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь "ЛНР" и "ДНР", в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — сказал Песков.
"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", — сообщил пресс-секретарь президента.