Песков: РФ готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию

Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь "ЛНР" и "ДНР", в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — сказал Песков.