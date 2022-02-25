В Украине заработал сервис для поиска попутчиков

На сайте UkraineNow заработал сервис﻿ для поиска попутчиков. Здесь можно оставить заявку, указать, откуда и куда нужно добраться. Волонтеры найдут для вас автомобиль со свободными местами, сообщает AIN.ua.

На сервисе﻿ уже собрали более 2 000 заявок от людей, нуждающихся в эвакуации. Однако свободных автомобилей меньше, чем нужно, поэтому авторы просят владельцев авто также оставлять заявки.

Оставить их могут те, кто нуждается в эвакуации, кто имеет свободные места в транспорте и нуждается в другой помощи.