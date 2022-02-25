Минобороны Эстонии: Предоставим Украине дополнительную партию Javelin

Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов. Об этом заявил генеральный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы оказываем дополнительную военную помощь Украине. 25 тыc. упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитных боеприпасов", — сказал Салм на совместной пресс-конференции Минобороны и Сил обороны.