Зеленский – премьеру Италии: "В следующий раз сдвину график войны"
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему вовремя не поговорил с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои. Гибли люди. В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время. А Украина тем временем продолжает бороться за своих людей", – написал Зеленский.
Ранее итальянский премьер пожаловался, что президент Украины не вышел на связь, хотя они договаривались провести телефонный разговор сегодня утром.