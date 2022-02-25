Зеленский – премьеру Италии: "В следующий раз сдвину график войны"

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему вовремя не поговорил с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои. Гибли люди. В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в конкретное время. А Украина тем временем продолжает бороться за своих людей", – написал Зеленский.

Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з #MarioDraghi в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Ранее итальянский премьер пожаловался, что президент Украины не вышел на связь, хотя они договаривались провести телефонный разговор сегодня утром.