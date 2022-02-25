ЕС заморозит активы Путина и Лаврова — FT

Евросоюз собирается заморозить активы президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках санкционного пакета, который будет одобрен в пятницу. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника, сообщает Новое время.

Министры иностранных дел стран ЕС планируют утвердить пакет санкций сегодня днем. Он будет включать также ряд мер против российских банков и промышленности, сообщили источники.

Однако на Путина и Лаврова не будет распространяться запрет на въезд в страны ЕС, что подчеркивает готовность ЕС оставить открытыми символические дипломатические возможности.

Вопрос о заморозке активов Путина и Лавров обсуждался лидерами ЕС поздно вечером в четверг, и многие из них высказались за эту идею.

Вчера президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России за полномасштабное нападение на Украину. Санкции вводятся против крупнейших российских банков, в том числе Сбербанка и ВТБ. Также США и союзники ударят по высокотехнологичному импорту России.

До этого премьер-министр Британии Борис Джонсон также объявил о новых санкциях против России. Он заявил, что всем крупным российским банкам грозит полная заморозка активов в Великобритании. Санкции включают полную и немедленную заморозку активов ВТБ, одного из крупнейших российских банков. Суммы денег, которые россияне могут держать в британских банках, будут ограничены. Также Британия планирует заморозить активы примерно 100 человек и компаний. Аэрофлоту запретят летать в Британию.

Санкции Евросоюза коснутся пяти секторов: финансового, энергетического, транспортного, а также экспортного и визового контроля. ЕС обещает, что санкции затронут 70% банковского сектора и госкомпании, в том числе оборонные. Будут ограничены размещения российских госкомпаний на биржах Европы, размер депозитов граждан России в ЕС, запрещен экспорт в Россию сложного оборудования для НПЗ, полупроводников, программного обеспечения. Отдельно российским авиакомпаниям заблокируют продажу самолетов и запчастей к ним. Будут отменены визовые привилегии для дипломатов, связанных с ними групп лиц и бизнесменов.