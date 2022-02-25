В России отключили доступ к Google Pay и Apple Pay

Клиенты российских банков, попавших под санкции стран Запада, не смогут пользоваться сервисами Google Pay и Apple Pay, сообщает Новое время.

"Клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции" , — сообщает российский Центробанк.

Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay.

При этом "стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России" , добавили в ЦБ РФ.

Как сообщалось, 24 февраля президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Санкции вводятся против крупнейших российских банков. Санкции против российских банков также ввела Великобритания.