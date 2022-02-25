Германия готова отказаться от российского газа из-за войны в Украине

Отказаться Германия может и от закупок угля, сообщает Сегодня.

После начала войны на территории Украины Германия решила принять законы, что обеспечат стране стратегические запасы энергоресурсов. Конечная цель таких мер – отказ от закупок газа и угля у РФ в ответ на военную агрессию Кремля. Об этом заявил вицеканцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире ADR.

Он заметил, что в настоящее время Германия на 50% зависит от импорта российского угля.

"Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме", – сказал Хабек .

Как информирует Euractiv, Хабек заявил, что соответствующий закон уже разрабатывается и будет представлен в ближайшее время, чтобы газ закупался летом.

Для понижения газовой зависимости от РФ Германия также планирует выстроить новейшие LNG-терминалы (для приема СПГ, сжиженного газа из США и Катара).