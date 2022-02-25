Эрдоган жестко раскритиковал западных политиков

Блок НАТО должен предпринимать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине.﻿ Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает УНИАН.

Турецкий лидер отметил, что, к сожалению, Евросоюз и все те, кто придерживается прозападных взглядов, до сих пор не продемонстрировали серьезной и решительной позиции по украинскому вопросу.

"Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Советы озвучиваются по сей день. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по данному вопросу", — сказал турецкий президент.

Эрдоган подчеркнул, что сегодняшний саммит лидеров НАТО не должен превращаться в "радугу осуждений".