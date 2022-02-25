В ПАСЕ заявили, что России больше нет места в Совете Европы

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что, начав войну против Украины, Россия сама приняла решение, что ей больше не место в Европе, сообщает Новое время.

"В прошлом Ассамблея решила, что мы должны сделать все возможное, чтобы сближать все европейские государства, включая РФ, в Совете Европы, чтобы способствовать верховенству права, правам человека и демократии" , — сказал он.

Кокс добавил, что у РФ были возможности «стать частью цивилизованного общества».

"Этим явным и грубым нарушением ее обязательств устава ООН, статута Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека Россия сама приняла решение, что ее место больше не в крупнейшей и старейшей организации на основе европейского договора, Совете Европы" , — сказал Кокс.

По его словам, сегодня днем, 25 февраля, Комитет министров примет решение относительно того, как лучше отреагировать на российскую военную агрессию против Украины.

"На столе в объединенном комитете и комитете министров явно статья 8 — возможность для организации приостановить для страны-члена участие в любых активностях всей организации" , — пояснил Кокс.

По его словам, это решение — за Комитетом министров.