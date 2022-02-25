В ПАСЕ заявили, что России больше нет места в Совете Европы
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что, начав войну против Украины, Россия сама приняла решение, что ей больше не место в Европе, сообщает Новое время.
"В прошлом Ассамблея решила, что мы должны сделать все возможное, чтобы сближать все европейские государства, включая РФ, в Совете Европы, чтобы способствовать верховенству права, правам человека и демократии", — сказал он.
Кокс добавил, что у РФ были возможности «стать частью цивилизованного общества».
"Этим явным и грубым нарушением ее обязательств устава ООН, статута Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека Россия сама приняла решение, что ее место больше не в крупнейшей и старейшей организации на основе европейского договора, Совете Европы", — сказал Кокс.
По его словам, сегодня днем, 25 февраля, Комитет министров примет решение относительно того, как лучше отреагировать на российскую военную агрессию против Украины.
"На столе в объединенном комитете и комитете министров явно статья 8 — возможность для организации приостановить для страны-члена участие в любых активностях всей организации", — пояснил Кокс.
По его словам, это решение — за Комитетом министров.
"Единственный, кто неправ в этот момент — это РФ, которая вторгается с помощью военной силы и агрессивно на территорию суверенного государства, государства-члена Совета Европы. Это приведет к тяжелым последствиям для РФ", — подчеркнул Кокс.