Вениславский заявил о провокациях в правительственном квартале

Член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, нардеп Федор Вениславский рассказал, что в правительственном квартале уже были незначительные провокации, сообщает Новое время.

“Наш комитет координирует деятельность по обеспечению спокойствия в Правительственном квартале. Были некоторые провокации. Ничего ужасного не происходит. <...> Думаю, что все граждане Украины уже слышали главную цель сумасшедшего Путина – захватить власть в государстве, президента Зеленского, парализовать Верховную Раду. Исключать, что правительственный квартал может стать объектом атаки, мы не можем. Людям не стоит находиться в непосредственной близости от объектов Правительственного квартала”, - отметил в эфире Радио НВ Вениславский.

Член оборонного комитета советует без необходимости не выходить из дома, слушать систему оповещения и реагировать в соответствии с указаниями органов государственной власти.