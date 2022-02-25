Польша закрывает небо для российских самолетов из-за войны в Украине

Больше российские самолеты не смогут совершать полеты в воздушном пространстве Польши. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook, сообщает Сегодня.

Российские самолеты не смогут совершать полеты в воздушном пространстве Польши. Власти страны ввели такие ограничения в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

"Я приказал подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства над Польшей для российских авиакомпаний" , – написал Моравецкий.

Это значит, что российские самолеты не смогут:

взлетать из польских аэропортов;

приземляться в Польше;

летать над Польшей в транзитном режиме.

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