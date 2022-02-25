Кулеба: Украина обратиться в Гаагу из-за обстрела детдома

Украина собирается обратиться в международній суд ООН в Гааге из-за обстрела детского дома в Ворзеле российскими оккупантами. МИД и Офис генпрокурор обвинили РФ в нарушении международного права, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского устава. Вместе с Офисом генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые немедленно передадим Гаагу. Ответственность неизбежна" , - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Напомним, российские войска обстреляли с "Градов" город Ворзель в Киевской области, обломки попали в детский дом и детский сад.