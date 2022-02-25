Минобороны Литвы передаст Украине дополнительные боеприпасы

Литва передаст Украине дополнительные бронежилеты, каски, автоматы и боеприпасы. Об этом заявило Министерство обороны Литвы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Министр обороны Арвидас Анушаускас и посол Украины Петро Бешта только что встретились для консультаций по военной помощи, которая скоро будет передана Украине Литвой. Мы стоим с Украиной, передавая дополнительные бронежилеты, каски, автоматы и боеприпасы", — говорится в сообщении министерства в Twitter в пятницу.

Анушаускас указал, что поддерживает Украину в этот трудный час, делая все возможное, чтобы поддержать Вооруженные Силы Украины оружием.