Обстрел Ахтырки угрожает магистральным газопроводам Украины - МВД

Обстрел российскими войсками Ахтырки в Сумской области угрожает критической инфраструктуре Украины, заявляют в Министерстве внутренних дел Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"То, что россияне стреляют по нас крылатыми ракетами, "Ураганами" несет угрозу не только военным и мирному населению, но и несет огромную угрозу критической инфраструктуре Украины", - сказал в пятницу спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко .

Он напомнил, что в Ахтырке находятся магистральные газопроводы Украины.

"Это (обстрелы в Ахтырке – ИФ) несет угрозу в целом существованию магистральных газопроводов в Украине", - отметил он .

Ранее глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в Ахтырке (Сумская область) российские войска обстреляли жилой массив, бомбоубежище, детский сад, тяжело ранены дети.