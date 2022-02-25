В АТБ перебои с поставкой определенных продуктов питания и товаров

Магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме, однако есть перебои с поставкой определенных продуктов питания и товаров. В настоящее время закрыты магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий.﻿ Об этом рассказал глава сети Борис Марков, сообщает Новое время.

"В настоящее время существуют перебои с поставками определенных продуктов питания и товаров от отдельных поставщиков и производителей. Особенно тех, кто находится в зонах вооруженных столкновений и испытывает проблемы с выходом персонала на работу и логистическим обеспечением поставок. Сегодня компания решает проблему обеспечения товара на полках магазинов, перераспределяет остатки между магазинами. На складских объектах компании на сегодняшний день сформировано достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса. Логистическая и транспортная инфраструктура компании работает в максимально усиленном режиме" , – сообщил он.

Марков добавил, что сейчас закрыты магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий: в городах Мелитополь, Новая Каховка, Херсон, Киев (район Оболони, Троещина), Староконстантиновка.