Деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии

За средства єПідтримки можно помочь финансово украинской армии.﻿ Об этом пишет пресс-служба "Дія", сообщает Экономическая правда.

Там объясняют, что благодаря мобильному приложению из онлайн-платежей Portmone перечислить средства можно в несколько кликов:

перейти в Portmone по ссылке﻿; ввести сумму, которую хотите внести в поддержку военных; оплатить картой єПідтримка. Перевод без комиссии.

"Ваши средства с поддержкой поступят в Фонд "Вернись живым (https://savelife.in.ua/)". Эти деньги могут спасти жизнь наших защитников, которые находятся в зонах боевых действий и сейчас достойно преодолевают атаку агрессора" , - говорится в сообщении.

В Дія добавляют, что с Portmone можно перевести как все средства, так и определенную часть. А за другие – оплатить коммуналку и т.д.

Также перевести средства с поддержки в поддержку украинской армии можно через ПриватБанк, Альфа-Банк и Монобанк.

"Вклады украинцев на нужды армии бьют рекорды. Напомню, что украинцы еще 23 февраля собрали 20,5 млн грн в помощь украинской армии через фонд "Вернись живым". За сутки собрали больше средств, чем за весь год.

Вы можете также перевести средства через поддержку, если у вас есть карта Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка. Ожидаем, что все остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время", - добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров .