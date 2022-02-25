Геращенко: В Херсоне оккупанты стреляют по гражданским машинам

В Херсонской области продолжают активные бои. Армия уничтожила Андреевский мост, а оккупанты пытаются переправиться через Днепр. Сейчас стало известно, что стреляют враги даже по гражданским машинам.﻿ Видео появилось на странице советника МВД Антона Геращенко, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

"Русские оккупанты расстреливают автомобиль в котором находилось двое мужчин и женщина! Они чудом остались живы. Им просто повезло", - пишет Геращенко.