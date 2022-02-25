Цена газа в Европе упала до $1100 за 1 тысячу кубов

Цена газа в Европе в ходе пятничных торгов опустилась почти до $1100/1 тыс. куб. м. Об этом передает angi со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, сообщает Enkorr.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах всего за 10 минут торгов снизилась почти на $100 — с $1200/тыс. куб. м до $1112/тыс. куб. м, или €96,5 за МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт•ч).

Общее снижение стоимости газа с начала торгов превышает 28%.

Как сообщалось, в пятницу «Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 20% по сравнению с четвергом — до 103,8 млн кубометров (максимальный объем прокачки — 109 млн кубометров).

Справка: Приведенная цена природного газа на хабе TTF к границе Украины по контракту Day-Ahead на утро 24 февраля составила ₴39151,17/тыс. кубометров включая НДС (данные Украинкой энергетической биржи — УЭБ).