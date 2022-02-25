Киевская ОГА: в результате авиаудара погибли 4 мирных жителя

По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых в результате авиаудара по мирным жителям в Марьяновке в Вышгородском районе

"К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке в Вышгородском районе вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", – заявил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

Он отметил, что количество жертв среди мирного населения области уточняется. В целом ситуация в Киевской области полностью контролируема.

Также в ОГА сообщили, что в Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень.

"Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил. На въезде в Вышгород силы Национальной гвардии Украины, Национальной полиции и Территориальной обороны мужественно отражают наступление российского оккупанта", - сказано в сообщении.

На Бориспольском направлении – спокойно, никаких боевых действий там не ведется.