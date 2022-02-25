МОК просит спортивные федерации перенести свои соревновании из РФ и Беларуси
Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации ввести санкции в отношении России и Беларуси из-за нарушения этими странами олимпийского перемирия вторжением в Украине, сообщает пресс-служба МОК, сообщает Интерфакс-Украина.
"Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Беларуси", - говорится в сообщении.
"Они должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в России или Беларуси", - отмечается там же.