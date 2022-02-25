Херсонская ОГА: Российские войска прорвали оборону Херсона

Вооруженные силы Украины в результате ожесточенных боев потеряли контроль над переправой в Херсон, сообщает Слово и дело.

"Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города", – цитирует пресс-служба слова главы ХОГА Геннадия Лагуты.

В то же время глава Херсонской облгосадминистрации призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По его словам, руководством области прилагается максимум усилий по поддержанию правопорядка и сохранению человеческих жизней.