НБУ прекращает работу российских банков в Украине

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем Российской Федерации банки, сообщает Деловая столица.

Речь идет об акционерном обществе "Международный резервный банк", который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк"), которое на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев" , — заявил Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

В НБУ напомнили, что Российская Федерация, признанная государством-агрессором, является акционером и собственником 50,000000004427% уставного капитала ПАО "Сбербанк России" (Sberbank of Russia) и 100% уставного капитала Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Следовательно, их дочерние банки находятся под опосредованным контролем России и ее руководства.

Напомним, за сутки поступило почти 300 млн грн на спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.